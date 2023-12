Handy-Angebote: Aktuell beliebte Modelle und Deals

Brich auf in neue Weiten mit dem Google Pixel 8 in einem eleganten Design in der Farbe Obsidian. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Pixel-Prozessor und der KI von Google ist das Mobilgerät für vielseitige Zwecke einsetzbar wie z. B. der Echtzeit-Übersetzung in 49 Sprachen.

Technische Details:

6,2 Zoll (15,75 cm) Actua-OLED-Display, 1.080 x 2.400 Pixel

2,91 GHz Google Tensor G3 Octa-Core-Prozessor

Android 13.0

8 GB Arbeitsspeicher mit 128 GB internem Speicher

5G-Netz-Konnektivität

4.575 mAh6 (Mindestkapazität: 4.485 mAh) Akku

Schnellladefunktion und schnelles kabelloses Laden

Dual-Kamera mit 50 Megapixel Weitwinkelkamera

Videos in 4-K-Auflösung

Google Pixel 8, 120 GB, Obsidian

Preis: 788 Euro