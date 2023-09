Mit diesen 5 innovativen Küchengeräten genial und zeitsparend kochen

Mit vielseitigen Küchenmaschinen gelingt kinderleichtes Kochen, und die Zeit, um viele Geräte für eine Mahlzeit einzusetzen und abzuwaschen kann in andere Dinge investiert werden - schon während des Kochens.

Heißluftfritteusen sind schon seit einer Weile hoch im Kurs. Schnell und einfach ist das Essen zubereitet - und das Ganze ohne literweise Fett und Sauerei. Mit zwei separaten Kochfächern hat die Ninja Foodi MAX Dual Zone doppelt so viel Fassungsvermögen wie ein herkömmliches Gerät. Sechs verschiedene Modi machen diese Heißluftfritteuse zu einer unverzichtbaren Küchenhilfe. Braten, backen, aufwärmen - das und mehr ist neben der gewöhnlichen Frittierfunktion möglich.

Das nächste Modell ist ebenfalls ein echtes Komplettpaket. Die Bezeichnung als Heißluftfritteuse reicht bei weitem nicht aus. Der Ninja Speedi ist ein Schnellkocher und eine Heißluftfritteuse in einem. Zehn Modi bieten unzählige Optionen für verschiedene Gerichte. Ob schonend dampfgaren, knusprig frittieren oder sogar backen - alles in einem Gerät.

Die zuvor genannten Geräte hatten einiges auf dem Kasten, doch dieser Multikocher setzt noch weitere Funktionen obendrauf. Man könnte sich glatt von allen anderen Küchengeräten verabschieden, denn mit zwölf Einstellungsmöglichkeiten schaukelt der Ninja Foodi 12-in-1 nahezu jedes Kochprojekt. Außerdem fasst das Innere des Kochers siebeneinhalb Liter - so wird die ganze Familie satt.

Multikochsysteme stemmen gleich mehrere Aufgaben in der Küche. Sie vereinen viele Geräte in einem und lassen Funktionen miteinander kombinieren und das perfekte Kochergebnis zu erzielen.

Die Eismaschine von Ninja rührt auf Knopfdruck cremig, kühles Eis an. Sieben Programme sorgen dabei für Vielfalt und sind intuitiv über das große Display zu bedienen. Eiscremes, Sorbets, Smoothie-Bowles, Milchshakes und Co - köstlichen Eigenkreationen steht nichts mehr im Wege. Einfach die ausgewählte Zutaten für 24 Stunden ins Gefrierfach geben und anschließen für wenige Minuten in der Eismaschine cremig rühren - fertig. Ob laktosefrei, zuckerreduziert, mit Frischmilch vom Bauern oder veganen Alternativen - das ist ganz Dir überlassen.

Ein Rezeptbuch ist im Lieferumfang enthalten und liefert wertvolle Tipps. Mit dem Gerät kommen außerdem drei Eisbehälter mit 473 Millilitern Fassungsvermögen. Rund 230 Euro kostet die Eismaschine Creami von Ninja.

