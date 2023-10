Diese Saugroboter mit Wischfunktion ersparen Dir lästige Hausarbeit

ANZEIGE - Krümel, Haare und Dreck zieren den Boden - es braucht keine Kinder oder Haustiere, um das Gefühl zu haben, täglich saugen zu müssen. Doch nicht immer ist zeitnahes, gründliches Putzen drin. Häufig fehlt es an Zeit - schließlich bleibt es beim Hausputz nicht bei der Bodenreinigung.

Ein leistungsstarker Staubsauger-Roboter mit Wischfunktion ist der ECOVACS X1 PLUS. Dank beeindruckend starker Saugkraft und OZMO Pro Wischplatte mit 600 Vibrationen pro Minute kann der Boden durch gleichzeitiges Saugen und Wischen gründlich gereinigt werden.

Das Gerät erkennt dabei Hindernisse sowie Teppiche, sodass das Reinigungsprogramm angepasst werden kann, und erstellt eine individuelle Karte der Wohnung.

Ständiges Entleeren bleibt einem ebenfalls erspart, denn an der automatischen Absaugstation wird der Behälter durch 21 Kilopascal in nur zehn Sekunden in den 3,2-Liter Staubbeutel entleert.

Zudem funktioniert das Gerät mit dem YIKO Sprachassistenten.

Saugkraft: 5000 Pascal

5000 Pascal Laufzeit: 140 Minuten

140 Minuten Kapazität: 0,4 Liter Staubbehälter, 4 Liter Wassertank

0,4 Liter Staubbehälter, 4 Liter Wassertank Lautstärke: 68 dB(A)

Preis: jetzt unter 580 Euro statt 1099 Euro

ECOVACS X1 PLUS Saugroboter mit Wischfunktion