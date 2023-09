Mehr Komfort im Haushalt: Diese Smart-Home-Geräte erleichtern den Alltag

Welche technischen Innovationen den Smart-Home-Komfort möglich machen, erfährst Du in diesem zweiten Beitrag der fünfteiligen Smart-Home-Reihe auf TAG24.

Um bei der Vielzahl an Smart-Home-Geräten einen besseren Überblick zu gewinnen, hat TAG24 sich auf die Suche nach besonders sinnvollen Investitionen für den Haushalt begeben.

Besonders praktisch ist die "Twin-Dos" automatische Waschmitteldosierung per Knopfdruck. Durch das "Cap Dosing" wird immer die richtige Dosierung gewählt. Dies kommt sowohl der Umwelt als auch dem Geldbeutel zugute.

Die "No-Frost-Eigenschaft" verhindert das Vereisen im Gefrierfach. Über die Urlaubsschaltung schaltet sich der Kühlschrank in einen energiesparenden Betrieb.

Im Inneren befinden sich drei Kameras, so hat man immer und von überall aus im Blick, welche Lebensmittel sich im Kühlschrank befinden. Dadurch wird eine bessere Haushaltsführung ermöglicht, bei der wenige Lebensmittel verschwendet werden.

Via Lasertechnik erkennt der smarte Saugroboter die Umgebung, überwindet Hindernisse und gelangt dank der 3-D-Kartentechnologie an jeden Winkel. Dabei saugt und wischt er zugleich und verbreitet einen Luft erfrischenden angenehmen Duft.

Das smarte Rollo von Erfal by Homematic lässt sich in das IP Homematic Smart-Home-System integrieren und so über eine App und wahlweise auch mit einer Fernbedienung steuern. Zudem ist es mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel.

Für das halbtransparente Modell in Weiß lassen sich individuelle Zeitpläne und verschiedene Schaltungsmöglichkeiten einstellen.

Das Rollo hat eine Breite von 160 Zentimetern und eine Länge von 230 Zentimetern (die Stoffbreite beträgt vier Zentimeter weniger als das Produktmaß).

Smartes Rollo von Erfal by Homematic kaufen

Die smarten Jalousien liegen preislich bei 254 Euro.