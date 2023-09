White Noise fürs Baby - Die besten Geräte mit Einschlafgeräuschen

Mit White-Noise-Geräten wiegt man sein Baby in den sicheren Schlaf. Ob als kleiner Lautsprecher, als Nachtlicht oder in niedlichen Plüschtieren verbaut, erzeugen die verschiedenen Modelle eine Geräuschkulisse, die beim Einschlafen hilft.

Der SNOOBear ist ein kuscheliger 3-in-1-Teddy mit White Noise fürs Baby.

Beginnt das Baby zu weinen, schaltet der SNOOBear automatisch das sanfte Rauschen an, um es zu beruhigen.

Der Teddy macht sechs verschiedene beruhigende Melodien. Diese können für 30 oder 60 Minuten abgespielt werden. Die Lautstärke lässt sich dabei in drei Stufen regeln.

Es gibt den Teddybären in Weiß und in Braun und entweder in Plüsch oder mit einer wolligen Struktur. Er hat eine Aufhängung und kann damit z. B. am Kinderwagen befestigt werden. Zudem ist er maschinenwaschbar.

SNOOBear mit White Noise kaufen

Du erhältst den Teddy für circa 55 Euro.