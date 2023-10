So ist Fahrradfahren auch bei Kälte und Nässe kein Problem

Richtig ausgestattet kann man auch im Herbst und Winter Fahrrad fahren. © 123RF/adrianhancu

ANZEIGE - Mit sinkenden Temperaturen werden die Fahrradwege immer leerer. Viel zu groß ist die Verlockung, bei herbstlich bis winterlichen Bedingungen das Auto zu nehmen - kommt man doch schließlich sauber und trocken an seinem Ziel an, anstatt durchgefroren oder verschwitzt nach einem Kampf und Stunts auf rutschigem Untergrund beispielsweise am Arbeitsplatz anzukommen.

Dabei muss das Radeln nicht immer kalt und ungemütlich sein. Richtig ausgestattet macht das Fahrradfahren das ganze Jahr über Spaß, ist sicher und hält fit.



Mit folgenden Tipps und entsprechender Ausrüstung kannst Du auch im Herbst und Winter Fahrrad fahren.

Weitere Shoppingtipps findest Du auf: TAG24 Life - Vergleiche und Shoppingtipps.