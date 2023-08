Fußball-Geschenke: 10 Ideen für waschechte Fußballfans

Verschenke diese coolen Rasensport-Präsente zu Weihnachten oder zum Geburtstag, zur EM oder WM, denn diese zehn Fußball-Geschenkideen kommen bei allen Fußballfans richtig gut an.

Wer dem Fußballfan ein Spitzenspiel live im Stadion ermöglichen möchte, kann aber auch eine Reise in eines der größten Stadien der Welt für unter 300 Euro schenken.

Es gibt sportliche Fußball-Geschenkideen, die das Fußballfieber direkt auf der Couch in den eigenen vier Wänden entfachen können wie ein Tischkicker oder ein Snack-Stadion.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Wer einen Fußballfan erfreuen oder sogar begeistern will, ist mit den folgenden Ideen gut beraten.

Größenangaben in Zentimeter:

Nicht nur zum Abtupfen ist das Handtuch perfekt geeignet. Man kann es zum Strand mitnehmen, in die Sauna oder zum Sport. Es ist in verschiedenen Größen erhältlich, je nach Nutzungsart. Die Baumwolle sorgt für ein tolles Hautgefühl und gute Saugfähigkeit.

Mit diesem witzigen Snack-Stadion wird das Fußballgucken zum schmackhaften Erlebnis. Dieses XXL-Stadion bietet genügend Platz für die Lieblingssnacks. Während also die Sportler ihr spannendes Turnier austragen, können die Sportfreunde vor dem TV jeden Spieltag snacken und genießen.

Messi, Bellingham und Co.: Die Fußballtrikots der besten Spieler - 4 Shoppingtipps

Diese Fußball-Trainingsstation ist das ultimative Geschenk für aktive Fußballfans. An dieser Station kann man sein Fußballtalent ganz ohne Trainingspartner weiterentwickeln. Hiermit kann man umfassend trainieren:

Die Trikots sind für Damen und Herren in vielen Größen, auch für ältere Kinder, erhältlich. Die Materialien sind nachhaltig und angenehm zu tragen.

Im Online-Shop von Nike gibt es eine große Auswahl an Top-Trikots der Nationalmannschaften, die prima Fußball-Geschenke für Sportfreunde sind.

Eines der größten Fußballstadien der Welt ist das Camp Nou in Barcelona. Bei Jochen Schweizer kannst Du eine Erlebnis-Fußball-Reise verschenken.

Das Jahr 2024 wird umso witziger mit Sprüchen von aktuellen und ehemaligen Spielern. Dieser Kalender zaubert dem Fußball-Fan an sieben Tage die Woche ein Lächeln auf die Lippen.

Kicken am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Mit dieser Tasse kann man beim Morgenkaffee seine Motorik in Gang bringen.

Welcher waschechte Fußball-Fan glänzt nicht gerne mit unnützem Wissen rund um die Bundesliga? Dieses Taschenbuch vermittelt reichlich Input für witzige Diskussionsrunden rund um die höchste Spielklasse.

Das Buch kostet rund 10 Euro und gibt es im Onlineshop von Thalia.

Unnützes Bundesligawissen

Alles, was man in der Sportschau nicht erfährt, steht in diesem Buch von Autor Filippo Cataldo. Es ist ein überraschendes Fußballgeschenk mit Aha-Effekt.