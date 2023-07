Du suchst Geschenke zum 30. Geburtstag für Männer? Hier sind 5 geniale Ideen

Für stilvolle Genießer

Nach dem Feierabend einen Drink genießen und die Beine hoch legen - für viele Menschen der Inbegriff der Entspannung. Egal ob zimmerwarmer Whisky, ein kühler Eistee oder ein Gin Tonic on the Rocks: Der Lieblingsdrink wartet schon!

Um diesen nicht in einem herkömmlichen Gefäß zu kredenzen, kann er in ein personalisiert gravierte Karaffe gefüllt werden. Auf diese Weise macht der Feierabend-Drink ordentlich was her und der beschenkte Mann wird stets an seinen großartigen 30. Geburtstag erinnert.

Glaskaraffe mit stylischer Gravur für 24,99 Euro