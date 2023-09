6 Filmreife Geschenke für Serienjunkies und Cineasten

In diesem Beitrag findest Du Inspirationen für Geschenke für Film- und Serienfans. Ob James Bond, Gollum, Sheldon oder Charlie Harper - in diesem Beitrag wurden einige Ideen für einen überraschenden Moment zusammengestellt.

In diesem Beitrag findet man verschiedene Ideen, welche überraschenden oder wertvollen Produkte man einem geliebten Menschen mit der Vorliebe für Filme und Serien schenken kann.

Shirts sind bei Film- und Serienfans äußerst beliebt. Sie sind ein Statement und man fühlt sich den Idolen nahe. Eine Auswahl an Shirts findest Du hier:

In dieser Erweiterung segeln die Spieler über die Ozeane von Mittelerde, bekämpfen Korsaren, erkunden unbekannte Ruinen Númenors und erleben viele spannende Abenteuer.

Wer die Trilogie schon in- und auswendig kennt, freut sich über besondere Geschenke zu "Herr der Ringe".

Wer etwas ganz Besonderes sucht, hat mit der Leder-Luxusedition von "Der Herr der Ringe" ein großartiges Geschenk, ganz im Stil der Storys: vierfarbiger Textdruck mit hochwertigen Goldprägungen in Fadenheftung. Dieser Band ist aufwendig illustriert und gestaltet.

Die Kultfigur "Gollum" gibt es in 19 Zentimeter Größe und diese lässt sich in verschiedene Positionen biegen:

Die Cineasten lieben nicht nur den Film, sondern auch jeden einzelnen Soundtrack. Auf Vinyl gebannt machen die Original-Songs richtig was her:

Sean Connery, Pierce Brosnan, Daniel Craig und viele weitere haben zumindest in den Filmen bewiesen, dass Agenten des britischen Geheimdienstes in lebensgefährlichen Situationen eine gute Figur machen und einen ihren Humor behalten können.

Das Lieblingsgetränk von Charlie Harper aus "Two and a half men" ist ein milder Single Malt:

Hinweis: Achte auf die gesetzlichen Bestimmungen und pflege einen verantwortungsbewussten Umgang mit alkoholischen Getränken. In Deutschland dürfen laut § 9 Jugendschutzgesetz Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in der Öffentlichkeit weder Bier oder Mischungen von Bier konsumieren noch kaufen.

In der Serie "How I met your mother" (HIMYM) ist ein gelber Regenschirm ein Hinweis darauf, wer eigentlich die Person ist, um die sich die Story dreht:

