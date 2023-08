Tolle Geschenke zum 18. Geburtstag: Das kommt gut an!

Das "Kind" wird 18 oder gute Freunde werden endlich volljährig? Ob beste Freundin, Tochter, Patensohn oder Cousine - Geschenke zum 18. Geburtstag sollten gut bedacht sein. Dann kommen sie auch gut an.

Die häufig gestellte Frage lautet dann: Was schenkt man zum 18. Geburtstag?

Was für viele einfach dazu gehört, wenn man volljährig wird, ist eine Party, mit der neue mündige Erwachsene angemessen gefeiert werden. Will man das richtig machen, fällt da einiges an: von passender Deko über Partyspielen bis hin zur Versorgung.

Eine (Überraschungs-)Party kann daher ein tolles Geschenk sein. So fällt für das Geburtstagskind z. B. die lästige Organisation weg.