Originelle Hochzeitsgeschenke: 10 schöne Ideen für ein gerührtes Brautpaar

Diese zehn originellen und liebevollen Hochzeitsgeschenkideen warten darauf, dem Brautpaar überreicht zu werden. Teilweise lassen sie sich individuell gestalten und damit entsteht ein ganz persönliches Hochzeitsgeschenk; eines, was von Herzen kommt.

Es gibt viele Geschenkideen für ein Hochzeitspaar. Wer es persönlich kennt, kann aus den Vorlieben seine Inspiration schöpfen und das Hochzeitsgeschenk danach auswählen. Doch wer gar keine Vorstellungen hat und nach Inspiration sucht, findet in diesem Beitrag die ein oder andere Hochzeitsgeschenkidee.

Dieses Hufeisen samt Geschenkbox ist ein echtes Unikat und wird in Norddeutschland hochwertig graviert.

Eine originelle Hochzeitsgeschenk-Idee ist dieses Buch. Es sorgt für gemeinsame Erlebnisse und damit auch für süße Erinnerungen. Es handelt sich um ein Potpourri an Dingen, die man nach der Hochzeit endlich tun kann.

Dieses Kartenspiel ist unterhaltsam und ein originelles Hochzeitsgeschenk. In der Geschenkverpackung sowie einem Ehequiz kostet es 23,97 Euro.

Was weiß das Brautpaar eigentlich voneinander? Mit diesem Quizspiel lässt sich das garantiert herausfinden. Überraschende, witzige und spannende Fragen warten auf Antworten. Diese originelle Hochzeitsgeschenk-Idee sorgt für witzige Momente.

Wer dem Paar ein gemeinsames Erlebnis schenken möchte, kann auch auf einen wildromantischen Gutschein zurückgreifen: Das Bubble Hotel im Fichtelgebirge (Neuhaus an der Eger) bietet durchsichtige Wohnblasen für den Blick in den Sternenhimmel.

Sind Braut und Bräutigam Gourmets oder probieren sie einfach gerne etwas Neues aus, kann man sie mit einem Kochkurs überraschen. Von Sushi in Magdeburg über erotische Küche in Leipzig bis hin zum skandinavischen Kochkurs in Berlin - es wird garantiert lecker.

Gekocht wird in verschiedenen Städten, was man gleich mit einem Kurztrip als Hochzeitsgeschenk-Idee verbinden kann.