Personalisierte Geschenke: 5 individuelle Geschenkideen

Gutscheine, Blumensträuße und Pralinen waren gestern: Heute wird es sehr individuell! Mit personalisierten Geschenken stimmt Ihr Euer Präsent genauestens auf den Beschenkten ab. Denn was ist schöner, als ein Geschenk, dass die Verbindung zueinander zeigt und obendrein praktisch und dekorativ ist?! TAG24 hat fünf Ideen für Euch.

Mit welchen personalisierten Geschenkideen für Eltern, Geschwister, Freunde, Partner oder Partnerinnen Ihr voll in Schwarze trefft und Eurem Gegenüber eine wahre Freude machen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

"Was wünschst Du Dir?" ist eine Frage, auf die man oft keine Antwort weiß. Oder die Dinge, die man braucht, sind wenig bis gar nicht persönlich. Aber genau darum geht es häufig bei gelungenen Geschenken: um die Persönlichkeit des Menschen.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Das gelingt mittels Gravur des Namens, dem Geburtsstein als filigranen Anhänger oder einer persönlichen Widmung am Schmuckstück. So wird Schmuck nicht nur zum Modeaccessoire, sondern auch zu einem individuellen Geschenk der (freundschaftlichen) Liebe.

Viele Menschen lieben Schmuck: Er funkelt, glitzert und glänzt und setzt hübsche Highlights am Körper. Um jedoch nicht nur einen goldenen Ring, ein silbernes Armband oder ein rosé goldene Halskette zu verschenken, können Schmuckstücke dieser Art personalisiert werden.

Wer es noch persönlicher wünscht, kann eine Sternenkarte des Geburtstages erstellen lassen. Hierfür benötigt man, neben dem exakten Geburtstag, den Geburtsort und ab besten die genaue Geburtszeit. Dann erhält man ein Bild des Sternenhimmels, der an jenem Tag am Himmel zu sehen war.

Bilder sind der Schmuck der Wände. Sie hauchen dem Zuhause Leben und Persönlichkeit ein, sind schön anzusehen und können einiges über die Bewohner verraten. Wie wäre es also mit einer stilisierten Zeichnung eines Fotos von Euch und Eurer besten Freundin?

Egal, ob filigran auf einem Hemd, quer über den gesamten Hoodie oder dezent am seitlichen Hosenbein - alles ist machbar, Hauptsache es gefällt!

Handtaschen sind zu jeder Tages- und Jahreszeit ein Must-have für die meisten Frauen. Warum sollten die täglichen Begleiter also nicht perfekt auf die Trägerin abgestimmt sein?

Das gelingt mit personalisierten Schriftzügen oder Grafiken auf der Handtasche. So wird sie im Handumdrehen zu einem absoluten Unikat. Abhängig vom Geschmack kann es ein gemeinsames Foto, ihr Name in femininer Schrift oder eine imposante Zeichnung sein.

Unverbindliche Preisangabe - das Angebot im jeweiligen Shop kann sich verändern.

Überrasche mit einer eigens gestalteten Shoppingbag.

Ein Geschenk, durch das man täglich von Einzigartigkeit begleitet wird.