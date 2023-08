Action-Katzenzubehör für spannende Spielstunden

Action-Katzenzubehör bietet Deiner Katze die Gelegenheit sich richtig auszupowern. Das Spielen und Jagen hat für Katzen einen hohen Stellenwert und führt letztendlich zu mehr Ausgeglichenheit. Erfahre, welches Katzenspielzeug sich zum Auspowern am besten eignet.

Weitere nützliche Tipps rund um Stubentiger und Co. gibt es unter den Haustier-Shoppingtipps .

Mit Action-Katzenspielzeug sorgt man im Alltag von Katzen für Abwechslung und einen spannenden Zeitvertreib. Die folgenden Modelle kommen bei den Stubentigern besonders gut an.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Die Angel selbst besteht aus Buchenholz und einem Stahldraht mit einem Glöckchen, an dem man die kleinen Anhänger befestigen kann.

Die Angel ist aus hochwertigen Naturmaterialien gefertigt. Sie hat vier Anhänger. Darunter sind echtes Schaffell, echtes Ziegenfell, Naturfedern und Bänder. Um den Jagdtrieb der Katze zu wecken, sind die Anhänger so konzipiert worden, dass sie kleine Tiere wie Vögel und Mäuse nachahmen.

Der Tunnel hat in der Mitte ein Loch und an einer Öffnung einen Spielball aus Plüsch.

Ein gutes Action-Katzenspielzeug zum Auspowern ist auch der Rascheltunnel von MORE Selection. Durch die im Tunnel integrierte Raschelfolie knistert er geheimnisvoll und lädt die Katze zum Spielen, Jagen und Verstecken ein.

Je nach Größe der Katze ist das Laufrad in zwei Größen erhältlich:

Ein Laufrad ist wohl das beste Action-Katzenzubehör, um Deine Katze ordentlich auszupowern. Vor allem aktive Katzenrassen, wie die Bengalkatze, brauchen täglich ausreichend Bewegung. Aber auch andere Katzenrassen werden ihre Freude an dem Katzenlaufrad aus Holz von Canadian Cat Company haben.

Hinweis: Man sollte eine Katze stets langsam an das Laufrad gewöhnen. Im Internet gibt es zahlreiche Videos , um die Katze mit dem neuen Trainingsgerät vertraut zu machen.

Der Spielteppich besteht aus robustem und abwaschbarem Fleece. An der Unterseite sind Noppen gegen Wegrutschen angebracht.

Ein funktionales Action-Katzenspielzeug stellt auch die "Play plate" von Canadian Cat Company dar. Auf der Spielplatte befindet sich ein Kratzbrett aus Wellpappe, ringsherum ist eine Kugelbahn mit zwei Spielbällen angelegt.

Durch das Wetzen der Krallen wird auch der Spieltrieb von Katzen angeregt. In der Kugelbahn können auch Leckerlis und andere Dinge versteckt werden, um die Neugierde der Katze zu wecken und sie so in Action zu bringen.

Bei der Herstellung des Action-Katzenzubehörs wurden ausschließlich umweltfreundliche Leime verwendet, die frei von Formaldehyd sind.

Spielplatte von Canadian Cat Company kaufen

Die Spielplatte ist ab circa 30 Euro erhältlich.