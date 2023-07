5 Schnüffelteppiche für Hunde: So macht Training richtig Spaß

Was Ihr über Schnüffelteppiche für Hunde wissen müsst und welche Modelle sich für welche Größe, welches Alter und Schnüffel-Level eignen, erfahrt Ihr in diesem Shoppingtipps-Artikel.

ANZEIGE - Hunde sind agile Wesen - sowohl körperlich als auch geistig. Daher ist es enorm wichtig, diese Agilität zu nähren. Lange Spaziergänge, regelmäßiges Toben und fordernde Denkspiele können dem geliebten Vierbeiner das geben, was er zum Glücklichsein benötigt.

Damit kleine Fellnasen einmal große Spürnasen werden, müssen sie bereits in ihrer Kindheit üben, üben, üben. Denn ausgiebiges Schnuppern und Schnüffeln fordert Hunde sehr und hat somit einen großen Trainingseffekt.

In diesem Junior-Schnüffelteppich für Hunde lassen sich viele Leckerlis verstecken, die vergleichsweise leicht auffindbar sind. So können Welpen an dieses spaßige Trainingsprogramm herangeführt werden, um zu echten Schnüffel-Profis zu werden.

Zudem ist dieser Welpen-Schnüffelteppich in hübscher Rüschenoptik gestaltet, was ihn zu einem optischen Highlight im Wohnzimmer macht.

