GPS-Tracker für Katzen: Wo ist Deine Katze jetzt?

Deine Katze streift nachts lange um die Häuser und kehrt oft erst nach Tagen wieder zurück? Mit einem GPS-Tracker für Katzen kannst Du den Streifzug Deiner Katze live verfolgen und Dir Gewissheit darüber verschaffen, wo sie sich aufhält. Es gibt eine Vielzahl an Modellen, die sich in einigen Punkten voneinander unterscheiden.

Wie weit sich Deine Katze tatsächlich von ihrem Zuhause entfernt, weißt Du nur, wenn Du einen GPS-Tracker für Katzen besitzt. © 123RF/3kstudio

ANZEIGE - Vor allem in den Sommermonaten halten sich Freigänger nachts lange draußen auf. Manchmal kehren sie erst nach Tagen wieder nach Hause zurück. Nicht selten kommt es dann vor, dass sich Katzenbesitzer große Sorgen um ihre Tiere machen, denn die Katze könnte tatsächlich versehentlich irgendwo eingesperrt worden sein.

Mit einem GPS-Tracker für Katzen kannst Du Deine Nerven schonen und für mehr Sicherheit für Deine Samtpfote sorgen. Das Gerät besteht aus Sender und Empfänger. Der Sender wird am Halsband der Katze befestigt und das Ortungssignal in der Regel auf das Smartphone übertragen. So weißt Du stets, wo sich Deine Katze gerade befindet und kannst, je nach Gerät, auch nachprüfen an welchen Orten sie sich aufgehalten hat.

TAG24 hat für Dich verschiedene Modelle genauer unter die Lupe genommen und stellt Dir im folgenden Beitrag die besten GPS-Tracker für Katzen vor.

Weitere Vergleichs- und Einkaufstipps gibt es bei den Haustier-Shoppingtipps.