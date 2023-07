Hundetransportbox für Auto, Flugzeug und Co. - Finde die beste Transportbox für Deinen Hund

Ein Hund ist nicht nur ein Haustier, sondern ein wertgeschätztes Familienmitglied. Allein deshalb muss die süße Fellnase auch unbedingt mit in den Familienurlaub. Damit der artgerechte Transport sowohl für Mensch als auch für Tier komfortabel, entspannt und sicher ist, stellt Euch TAG24 geeignete Hundetransportboxen vor.

Man sieht also, wie elementar die richtige Hundetransportbox für Hundebesitzer und das Tier selbst ist. TAG24 stellt Euch verschiedene Transportboxen für Hunde vor, damit Euren gemeinsamen Reisen nicht mehr im Weg steht.

Darüber hinaus ist der sichere Hundetransport auch für kleine Strecken, wie beispielsweise in den Wald, zum Tierarzt oder für Tagesausflüge wichtig.

Die Urlaubs- und Ferienzeit ist wohl mit die schönste Zeit des Jahres. Die gesamte Familie macht sich auf den Weg zu fremden Orten, entspannt sich und hat gemeinsam Spaß. Wird die Familie durch einen bellenden Vierbeiner bereichert, will dieser nicht ausgeschlossen werden.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Nur so ist gewährleistet, dass sich der Hund wohlfühlt, sich entspannen kann und der Transport nicht mit körperlichen Schmerzen oder einem mentalen Trauma verbunden ist.

Diese Hundetransportbox überzeugt durch seitliche Belüftungsschlitze, einer stabilen Verarbeitung, eine Gittertür vorne und eine oben sowie eine Befestigungsvorrichtung für den Autosicherheitsgurt. So können kleine Hunde nicht nur ideal transportiert, sondern auch problemlos herausgenommen werden.

Möchte man seinen Hund lieber auf dem Rücksitz transportieren, eignen sich grundsätzlich nur kleinere Transportboxen. Schließlich müssen sie komplett auf dem Rücksitz positioniert werden können. Eine Faustregel besagt: Kleine Hunde bis 12 Kilogramm haben ausreichend Platz in Transportboxen dieser Größe.

Für Hunde kann es am Flughafen ziemlich anstrengend werden: zahlreiche Menschen, etliche Gerüche, viel Hektik und enorme Anspannung. Umso wichtiger ist es, dass die Fellnase eine Hundetransportbox hat, die sie als Rückzugsort empfindet.

Hundetransportbox mit Rollen ab 52,49 Euro

Sobald der kleine Schatz sediert ist und es sich in der Hundebox bequem macht, haben Hundebesitzer manchmal noch einige Schritte am Flughafen vor sich. Durch die Rollen an der Transportbox wird dieser Weg entspannt für Mensch und Hund.

Zudem überzeugt diese Hundetransportbox für das Flugzeug durch folgende Merkmale: