10 Praktische Hundetragetaschen für kleine Hunde

Für eine Reise im Zug, Flugzeug oder Auto ist eine Transporttasche mit integriertem Fenster eine tolle Alternative, damit der Hund nicht stundenlang in der geschlossenen Tasche verharren muss.

Neben einer vielfältigen Auswahl an Farben und Mustern gilt es bei einer Hundetragetasche auf die Anwendungsweise zu achten. Möchtest Du den Hund lieber auf dem Rücken, auf dem Bauch oder über der Schulter tragen? Sollte man die Hundetragetasche auch flexibel als Körbchen nutzen können oder ist Dir eine Rollfunktion wichtig?

Eine Transporttasche für Hunde bis 10 Kilogramm zu finden, ist gar nicht so einfach. Praktisch soll sie sein, genug Halt bieten und dazu für Hund und Besitzer bequem sein.

Mit einem verstellbaren Tragegurt lässt sich die Hundetragetasche sowohl über der Schulter als auch in der Hand tragen.

Eine klassische Hundetragetasche ist rechteckig und ähnelt einer Sport- oder Reisetasche. Neben einer integrierten Kurzleine oder Halterung für das Hundegeschirr sind Luftlöcher verbaut. Da die Hundetragetasche vor allem in Flugzeugen oder Zügen geschlossen bleiben soll, dienen Netzeinsätze an den Seiten der Tasche für ausreichend Atemluft.

So kann der Hund nicht während des Tragens aus der Tasche herausspringen.

Eine Schultertasche als Hundetragetasche ist die perfekte Lösung für ängstliche oder junge Hunde. Der Vierbeiner ist bei dieser Transportform noch näher an seinem Besitzer und fühlt sich weniger eingesperrt. Die Hundetransporttasche ist in der Regel halbkreisförmig geschnitten und besitzt einen breiten Schultergurt. Eine Schultertasche eignet sich vor allem für kleine Hunde bis 10 Kilogramm und bietet neben einem Reißverschluss oftmals integrierte Kurzleinen.

Ein zusätzliches Zugband sorgt dafür, dass der Hund sicher transportiert werden kann. In den integrierten Seitentaschen finden Hundekotbeutel, Wasserflasche oder Hundefutter Platz.

Der Hunderucksack ist die wohl bequemste Hundetragetasche für Tierbesitzer. Durch breite Trageriemen und eine ergonomische Form verteilt sich das Gewicht des Hundes so über den ganzen Rücken. Hunderucksäcke lassen sich sowohl auf dem Bauch als auch auf dem Rücken tragen. Der Hund schaut aus dem Rucksack heraus und wird innerhalb des Rucksacks durch einen Haken am Halsband fixiert.

Wenn der Hund schon in einer Tasche steckt, dann möchte er auch besonders viel von der Welt sehen. Daher sind Hundetragetaschen mit großem Guckloch bei Vierbeinern besonders beliebt. Die rechteckige Tasche ähnelt in der Form einer normalen Hundetragetasche, wird jedoch durch eine große Öffnung ergänzt. Der Hund wird in dieser Transporttasche ebenfalls durch eine Kurzleine oder Öse gesichert, sodass ein rausspringen vermieden werden kann.

Eine Hundetragetasche mit Guckloch gibt es in den verschiedensten Mustern, Farben und Stoffen. Neben wasserabweisenden Materialien gibt es zudem mit Kunstfell gefütterte Hundetragetaschen für kalte Wintertage.

Hundetragetasche mit Pfotenmotiv

Hundetragetasche mit kuscheligem Fleece-Bezug