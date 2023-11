Weihnachtsgeschenke für Katzen: 5 kleine Präsente für Deine Mieze

Mit Weihnachtsgeschenken für Katzen kann man seiner Mieze beweisen, dass man auch im hektischen Weihnachtstrubel an sie gedacht hat. TAG24 präsentiert Geschenkideen, mit denen man seinem Stubentiger eine schöne Bescherung bereiten kann.

TAG24 hat sich auf die Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken für Katzen begeben, damit auch Deine Mieze am Weihnachtsfest etwas zu feiern hat.

ANZEIGE - Am Weihnachtsfest sollte man seine Haustiere nicht außen vor lassen. Es gibt viele tolle Weihnachtsgeschenke für Katzen, mit denen man ihnen seine Liebe und Wertschätzung entgegenbringen kann.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Spiele mit Deiner Katze am Weihnachtsfest mit dieser niedlichen Spielangel mit Rentier Rudolph. Fordere sie durch das Jagen nach dem Plüschtier heraus und trainiere dabei ihre Koordination und ihr Reaktionsvermögen.

Von diesem putzigen Rentier-Spielzeug von KONG wird Deine Katze ihre Pfoten nicht lassen. Im Inneren des kleinen kann man etwas Katzenminze geben, welche Katzen ganz unwiderstehlich finden. So weckt das kleine Plüschtier den Jagdinstinkt Deiner Mieze und sorgt am Weihnachtsfest für die richtige Unterhaltung.

Passend zu diesem Weihnachtsgeschenk für Katzen bietet sich die Katzenminze von Kater Kasimir in der Weihnachtsedition an, mit welcher das Rentier-Spielzeug befüllt werden kann. In dem Beutel befinden sich 30 Gramm herrlicher Katzenminze, die eine stimulierende Wirkung auf Katzen hat.

Katzenminze von Kater Kasimir, 30 Gramm

Preis: rund acht Euro