5 wunderschöne Möbel-Angebote, die jetzt im Trend sind

Von Judith Wagner

Wenn Du minimalistische Möbel in Trendfarben wie Creme, Weiß und Schwarz mit dem gewissen Etwas liebst, wirst Du diese Möbel lieben.

Wer schon lange von einem günstigen neuen Sofa, einem Bett oder einer Vitrine träumt, der kann sich jetzt seine Träume auf Westwing erfüllen. TAG24 stellt Dir besonders beliebte Serienmarken wie z. B. Lennon, Neptun, Jane und Angelina vor. Schnell sein kann sich lohnen, denn dieses Interieur ist aktuell sehr gefragt.

Top-Angebote für Möbel beliebter Serienkollektionen

1. Modulares Ecksofa "Lennon"

Das Loungesofa der Serienkollektion "Lennon" lädt zum Entspannen und Abschalten ein. Dank seiner vergrößerten Sitzflächen kann man auf diesem Sofa herrlich die Beine ausstrecken. Das Tolle ist, dass das Sofa modular ist und sich über ein einfaches Klicksystem beliebig erweitern lässt. Das Gestell besteht aus FSC-zertifiziertem, langlebigem Kiefernholz. Schaumpolster mit Taschenfederkern geben dem Sofa einen hohen Komfort.

Dieses Modell erscheint in einem Webstoff in der Farbe "Taupe". Darüber hinaus ist das Ecksofa auch in Leder, Cord und in Bouclé sowie in vielen weiteren Farben erhältlich (die Preise können hier schwanken). Es hat ein Gesamtmaß von 238 Zentimeter Breite, 68 Zentimeter Höhe und 180 Zentimeter Tiefe. Modulares Ecksofa "Lennon" Preis: etwa 2.400 Euro

Das modulare Ecksofa der beliebten Serienkollektion "Lennon". © westwing.de

2. Polsterbett "Dream" mit Stauraum in Beige

Das Polsterbett "Dream" bietet nicht nur ausreichend Platz zum Schlafen, auch darunter gibt es einen praktischen Stauraum. Hier kann man z. B. Tagesdecken, Gästedecken und Kissen aufbewahren. Zudem überzeugt es durch eine moderne, zeitlose Optik in natürlichen Farben. Das Bett hat ein Gesamtmaß von 222 Zentimeter Länge und 156 Zentimeter Breite (die Liegefläche entspricht 200 Zentimeter Länge und 140 Zentimeter Breite). Im Lieferumfang ist das Bettgestell und ein Lattenrost enthalten. Eine Matratze muss separat bestellt werden. Polsterbett "Dream" mit Stauraum in Beige Preis: etwa 1.300 Euro

Im Polsterbett "Dream" lässt es sich tatsächlich wunderbar träumen. © westwing.de

3. Couchtisch "Lesley" in Marmor-Optik

Wer in seiner Einrichtung gerne Modernität mit Natürlichkeit verbindet, der wird vom Couchtisch "Lesley" in Marmor-Optik sicher in den Bann gezogen. Das eckige und massive Design setzt im Wohnzimmer einen stylischen Akzent und fügt sich in viele unterschiedliche Einrichtungsstile ein. Der Tisch hat eine Abmessung von 120 Zentimetern Breite, 35 Zentimetern Höhe und 75 Zentimetern Tiefe. Das Wohnzimmermöbel ist neben Marmor, auch in Beton oder Travertin-Optik erhältlich und besteht aus mitteldichten Holzfaserplatten (MDF), die mit Melaminfolie überzogen wurden. Couchtisch "Lesley" in Marmor-Optik Preis: etwa 750 Euro

Der angesagte Couchtisch "Lesley" hat ein minimalistisches Design in Marmor-Optik. © westwing.de

4. Tischlampe "Matilda"

Zeitlose Eleganz verbreitet die Tischlampe "Matilda" in Schwarz. Das Modell besteht aus Metall und besticht durch seine typisch schlichte Form. Am Kabel befindet sich ein Kippschalter zum An- und Ausschalten. Die Tischlampe hat eine Höhe von 45 Zentimeter, der Lampenschirm hat einen Durchmesser von 29 Zentimetern, das Kabel ist 175 Zentimeter lang. Das Modell ist in insgesamt acht Farben erhältlich (abweichende Preise). Tischlampe "Matilda" in Schwarz Preis: etwa 50 Euro

Die Tischlampe "Matilda" in Schwarz ist ebenfalls unter den begehrten Möbel-Angeboten auf Westwing verfügbar. © westwing.de

5. Runder Viskoseteppich "Jane" handgewebt

Mit einem schönen neuen Teppich wirkt das Wohnzimmer gleich viel gemütlicher. Der runde Viskoseteppich der beliebten Serie "Jane" verleiht dem Wohnzimmer einen natürlichen und edlen Charme. Das Besondere an den Teppichen der Serie "Jane" ist die abwechselnd unterschiedliche Struktur und Farbgebung des Flors aus Viskose. Je nach Lichteinfall zeigen die Teppiche damit eine wechselnde Farbbrillanz. Der Teppich hat einen Durchmesser von 120 Zentimetern. Das Material besteht an der Oberseite zu 100 Prozent aus Viskose, die mit dem Oeko-Tex Standard 100-zertifiziert wurde, die Unterseite besteht zu 100 Prozent aus Baumwolle. Runder Viskoseteppich "Jane" handgewebt Preis: knapp 200 Euro

Sichere Dir jetzt den runden Viskoseteppich der Serie "Jane" in den Möbel-Deals auf Westwing. © westwing.de