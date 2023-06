Vergiss Erde - Das ist das richtige Substrat für Orchideen

Auch als Zimmerpflanze gedeihen sie daher nicht in normaler Blumenerde, sondern benötigen ein bestimmtes Substrat. Ein bestimmtes Orchideengranulat ist also keine optionale Alternative, sondern eine Notwendigkeit.

Fazit:

Orchideen wachsen in der Natur, nicht in der Erde. Aus diesem Grund gehören sie auch als Zimmerpflanze nicht in Erde. Geeignete Substrate sind in einer Vielzahl erhältlich. Mit den Substraten aus diesen Shoppingtipps sollten Deine schönen Orchideen bestens aufgehoben sein.