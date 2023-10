Aromatisch und wohltuend: Duftkerzen in beliebten Herbst-Winter-Düften

Mehr Shoppingtipps für ein schönes Zuhause findest Du im Themenbereich für Home and Garden .

Die Wahl der richtigen Duftkerze unterstreicht die persönliche Note in den eigenen vier Wänden.

ANZEIGE - Ob für sich selbst oder als Geschenk für einen geliebten Menschen, die duftenden Kerzen helfen Stress abzubauen, schaffen mit ihrem Licht eine angenehme Atmosphäre und eignen sich für entspannte Abende zu Hause, entweder alleine oder in geselliger Runde mit Freunden.

Die folgenden Duftkerzen sind hochwertig verarbeitet und verbreiten fabelhafte Düfte. Das Kerzenwachs befindet sich in hübschen Gläsern, sodass man sie auch wunderbar nach dem Abbrennen nutzen kann.

1. Einen himmlischen Orangenduft mit Zedernholz und Nelke verströmt diese Dreidocht-Duftkerze von Parks London. Die Kerze befindet sich in einem hübschen Glas mit einem Durchmesser von elf Zentimetern.

Der fruchtige Duft der Orange schenkt Lebensfreude und wirkt entspannend und ausgleichend. Dieser Duft eignet sich also hervorragend bei Ängsten oder Stress. Der Orangenduft ist auch zur Weihnachtszeit überall in der Luft.

Duftkerzen mit feinen Orangenaromen beleben und mindern zugleich innere Unruhe. Diese dekorativen Duftkerzen passen perfekt in ein gemütliches Zuhause.

2. Der Duft nach sizilianischen Orangen verströmt diese wunderschöne Duftkerze von Kringle Candle. Das weiße Paraffinwachs enthält keine künstlichen Farbstoffe. Die Kerze befindet sich in einem hübschen Glasbehälter und macht auch als Geschenk etwas her.

Die Duftkerze Praline and Birch von Yankee Candle verströmt einen würzigen Pralinenduft - als würde man die Pralinen vor einem Kaminfeuer aus Birkenholz genießen.

Mit diesen exklusiven Aromen hat man das Gefühl, man probiert einen leckeren Chai Latte und wird zugleich an Weihnachten erinnert.

Diese Duftkerze von Kringle Candle ist ein köstliches Fest an Düften: Muskat, Nelke und Nuancen von Karamell vermischen sich mit aufgeschäumter Milch, süßer Sahne und einem Hauch von Zimt.

Hole Dir den Weihnachtsduft ins Haus oder verschenke diese tolle Zweidocht-Duftkerze in ihrer dekorativen roten Verpackung mit dem schicken Birkenholzdeckel.

Der Duft von Zimt wirkt aufheiternd und man fühlt sich direkt besser. Die Duftkerzen sind jeweils in einer Box eingepackt und lassen sich daher auch prima verschenken.

Sie verbreiten ein sanftes Licht und können positive Emotionen hervorrufen. Düfte von Gewürzen wie Zimt, Vanille oder Kürbis können Erinnerungen an gemütliche Abende am Kamin sowie an Familienfeiern wecken und eine behagliche Atmosphäre verbreiten. Das ist Aromatherapie für zu Hause.

Ihr angenehmer Duft kann außerdem dazu beitragen, Stress abzubauen. Orangenaromen können beispielsweise beruhigend wirken und helfen, die Stimmung zu verbessern. Man kann besser entspannen und den Alltagsstress hinter sich lassen.

Duftkerzen lassen sich zudem prima verschenken.