Pflanze jetzt Herbstblumen und dekoriere Balkon und Garten

Fünf zauberhafte wie pflegeleichte Herbstblumen finden Gartenfreunde in diesem Beitrag. Diese kann man auf den Balkon pflanzen, in Kübeln für die Terrasse oder direkt in den Garten. Zusätzlich findet man weiter unten drei schöne Dekoideen, die dem Herbstlook den Feinschliff geben.

Nicht nur Menschen erfreuen sich an den Blumen, auch Insekten brauchen bis zum ersten Frost Nahrung, die sie in vielen ungefüllten Blüten finden können.

ANZEIGE - Der Herbst ist so bunt wie der Frühling: Denn die Fülle der herbstlichen Farbenpracht von Herbstblumen für Balkon und Garten stehen Frühlingsblühern in nichts nach.

Sie gehören zu den beliebtesten Blumen des Herbstes: Chrysanthemen (Chrysanthemum indicum) gibt es in vielen Farben und sie sind einfach in der Pflege. Auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten sind die mehrjährigen Herbstblumen ein Hingucker.

2. Chrysantheme in Orange: Wer herbstliche Farben bevorzugt, kann Chrysanthemen in Orange pflanzen. Mit einer Wuchshöhe von maximal 35 Zentimetern eignen sich diese schönen Herbstblumen für Balkon und Garten gleichermaßen.

Die Scheinbeere muss mäßig gegossen werden und sie ist winterhart. Daher kann man sie auch mal auf dem Balkon "vergessen" zu pflegen. An der mehrjährigen Pflanze kann man sich alljährlich an den roten, giftigen Scheinbeeren erfreuen.

Dahlien (Dahlia hybriden) sind wunderschöne Herbstblumen, die von Juli bis September in verschiedenen Farben in Kübeln und in Gartenbeeten blühen. Sie sind nicht winterhart, ihre Knollen sollte man daher vor dem ersten Frost ausgraben und an einem kühlen Ort aufbewahren. Jedes Jahr im Mai werden dann die Knollen erneut in die Erde gesteckt.

Wichtige Informationen zur Dahlie:

Blütezeit: Juli bis September (je nach Pflanzzeitraum)

Juli bis September (je nach Pflanzzeitraum) Standort: sonnig

sonnig Boden: alle normalen Böden/hat keine Ansprüche

alle normalen Böden/hat keine Ansprüche Preis: knapp 9 Euro

Die Dahlie hat eine aufrechte Wuchsform. Damit eignet sich diese hübsche Herbstblume nicht nur für Kübel auf dem Balkon und fürs Gartenbeet, sondern auch als Schnittblume für die Vase.