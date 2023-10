Herbstliche Deko-Ideen für Garten, Balkon - schön und sogar nützlich

Man braucht sie nur einsammeln und zum Beispiel in eine große Schale legen und in die Mitte ein Windlicht hineinstellen. Zudem freuen sich Wildtiere über diese Gaben.

Herbstlich gestaltet sind die süßen Igel-Silhouetten in Rostoptik. Die Familie Igel kann man dank der Erdspieße in Blumenkübel, Balkonkästen oder einfach ins Gartenbeet stecken.

Dieses zauberhafte Gartenstecker-Zweierset besteht aus Metall, außen sind sie in Rostoptik und innen in einem Gold-Metallic-Look gestaltet. Innerhalb der Monde sitzen die Engel, über ihnen hängt jeweils ein kunstvoller Kristall, der das Licht in allen Facetten bricht.

Die warmweißen LEDs leuchten durch den Timer sechs Stunden lang, bevor sie automatisch ausgehen. Die LEDs werden mit drei AAA-Batterien betrieben, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Maße in Zentimeter:

Gesamthöhe je Erdspieß: 72

72 Durchmesser des Mondes: circa 19,5

Preis: knapp 25 Euro



Gartenstecker mit Engel und Mond, zwei Stück

Die robusten Erdspieße lassen sich leicht in den Untergrund stecken und können in Kübeln oder im Vorgarten platziert werden. Die Engel im Mond sind eine wunderschöne Herbst-Deko, an der man sich bis in den Winter hinein erfreuen kann.