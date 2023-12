LeGer Home: 3 Kuscheldecken von Lena Gercke

Die Kuscheldecke "Anisa" ist mit dem LeGer Logo bedruckt. © baur.de

ANZEIGE - Kuschelig weich und dazu noch stylisch: Die neuen LeGer-Kuscheldecken von Topmodel Lena Gercke machen Dein Zuhause noch schöner.

Was gibt es Besseres als sich mit Tee und Buch in eine warme Decke einzukuscheln und die Zeit zu genießen? Ob zum Feierabend, am Wochenende oder für die Feiertage: Mit einer trendy Decke von LeGer macht Relaxen gleich noch viel mehr Freude.

Die zauberhaften Decken von Lena Gercke eignen sich auch hervorragend als Geschenk zu Weihnachten. TAG24 zeigt Dir die drei schönsten Modelle.

Weitere Shoppingideen unter: Home and Garden.