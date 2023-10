So erfüllst Du Dir den Traum einer eigenen Leseecke

Noch besser als sich bis nachts mit einem guten Buch unter der Decke zu verkriechen war es damals, es sich in einer kuscheligen Nische oder Höhle gemütlich zu machen und in einem Buch zu versinken. Den Traum dieses Rückzugsortes kannst Du Dir erfüllen und ganz einfach eine Leseecke einrichten.

Je nach Geschmack kannst Du Deine Lesenische in verschiedenen Stilen einrichten.

Besonders beliebt sind Ohrensessel. Wer seine Füße gelegentlich hochlegen will, kann einen schönen Pouf oder Fußhocker ergänzen. Letzterer bietet häufig auch etwas Stauraum - beispielsweise für eine Extradecke oder die Lieblingssnacks.

Warst Du auch immer auf die Leute mit kuscheliger Leseecke auf einem extra breiten Fensterbrett neidisch? Hast Du diesen Luxus nicht, kommt man dem Erlebnis alternativ mit einem Tagesbett am Fenster zwischen den engen Wänden eines schmalen Schlauchzimmers sehr nahe.

Nicht fehlen darf auch eine kleine Ablage für ein Heißgetränk, einen Snack, den nächsten Lesestoff oder Deko.

Was die Nische außerdem in eine richtige Leseecke verwandelt, ist neben dem gemütlichen Sessel ein schönes Bücherregal. Dadurch hast Du Nachschub immer griffbereit und Deine kleine Heimbibliothek verwandelt die Nische in einen gemütlichen Ort des Lesens.

