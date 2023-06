6 Top-Minigrills für Balkon, Terrasse & unterwegs - mit Kaufberatung!

Welchen Minigrill für Balkon, Terrasse und unterwegs? In diesem Beitrag werden sechs Minigrills vorgestellt mit Kaufberatung. © 123RF/bialasiewicz

Am See, auf Festivals oder auf Balkonien: An ausgewiesenen Grillplätzen kann man seinen Hunger mit frisch gegrillten Leckerbissen stillen.

Für solche Zwecke eignen sich transportable Minigrills hervorragend: Sie sind schnell aufgebaut, grillen so gut wie ihre großen Pendants und sind platzsparend.

Einen weiteren Vorteil hat so ein Minigrill: Er ist bei Weitem nicht so preisintensiv wie ein großer Grill und schont damit den Geldbeutel.



In diesem Beitrag werden Dir sechs Top-Minigrills vorgestellt, die Du überallhin mitnehmen kannst. Du erfährst, worauf Du beim Kauf achten solltest, welcher Grill Deine Bedürfnisse erfüllt und welches Grillzubehör benötigt wird. Wie lange so ein Minigrill hält, hängt von der Pflege ab. Daher erhältst Du Tipps zur Reinigung obendrauf.

Freue Dich auf Deinen nächsten Ausflug mit Freunden und einem dieser sechs Top-Minigrills!