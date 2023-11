10 Must-haves für die Backsaison: Auf die Plätzchen, fertig, naschen!

Damit ein Backabenteuer erfolgreich wird, gibt es viele tolle Utensilien, die man unbedingt in der Küche haben sollte. In diesem Artikel werden zehn der Must-haves für die Backsaison im Advent präsentiert.

Plätzchenbacken macht Spaß und mit diesen Tools gelingen die leckeren Kekse. (Symbolbild) © 123RF/ollinka

ANZEIGE - Spätestens ab Ende November freuen sich viele Menschen auf die Adventszeit: Einige dekorieren bereits festlich, während andere ihre Küche in eine duftende Backstube verwandeln.

Die Backsaison ist die wunderbare Zeit des Jahres, in der köstliche Plätzchen entstehen - es wird also langsam Zeit, sich mit allem Nötigen einzudecken, was man dafür braucht.

Damit man sich die Arbeit rund ums Keksebacken und Co. erleichtert, sind ein paar Tools in der Küche extrem hilfreich.

Die folgenden Must-haves sollten zur Weihnachtsbäckerei-Grundausstattung in jeder Küche gehören.

Weitere schöne Shoppingtipps für zu Hause findest Du übrigens unter Home and Garden.