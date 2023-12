Skandinavische Weihnachtsdeko: Alles für ein hyggeliges Fest

Mit skandinavischer Weihnachtsdeko verleiht man dem Weihnachtsfest einen natürlichen wie stilvollen Charme in Rot und Weiß. Die schönsten Dekoartikel zeigt Dir TAG24.

Mehr Shoppingideen unter: Home and Garden .

ANZEIGE - Skandinavische Weihnachtsdeko besteht vor allem aus Dekoartikeln in Rot und Weiß aus Materialien wie Holz, Filz und Tonpapier. Typische Dekoelemente sind z. B. Elchfiguren, Wichtel und Fröbelsterne.

Die mit einemgekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Erfolgt über Affiliate-Links ein Einkauf, erhalten wir in der Regel eine Vergütung vom Händler. Produktbesprechungen und Produktvergleiche erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Weitere Informationen

Mit skandinavischer Weihnachtsdeko zaubert man sich zu Hause eine "hyggelige" Wohlfühlatmosphäre. Das Wort "hyggelig" bedeutet im norwegischen und dänischen Sprachraum übrigens so viel wie gemütlich.

In dem hübschen Bastelset befinden sich 60 Streifen, aus denen man im Handumdrehen rot-weiße Fröbelsterne falten kann. Die Sterne können dabei auf ganz vielfältige Weise als Dekoration genutzt werden, z. B. als Weihnachtsbaumschmuck oder als Tischdekor.

Eine typisch skandinavische Weihnachtsstimmung verbreiten auch diese drei LED-Dekofiguren "Finn, Faxe und Flake". Jeder von ihnen leuchtet auf seine Weise - einer am Bart, einer an der Nase und einer am Bommel der Zipfelmütze.

Sie sind liebevoll aus einem Textilgemisch aus Filz und Webstoff gefertigt und erstrahlen in einem warmweißen Licht.

Die Wichtel sind 27, 33 und 44 Zentimeter hoch. Im Lieferumfang sind jeweils Batteriebetrieb zwei LR44 Knopfzellen enthalten.

LED-Dekofiguren Wichtel "Finn, Faxe & Flake", 3er-Set

Preis: etwa 25 Euro