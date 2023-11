Arbeiten und Lernen mit Stil: 6 elegante Einrichtungstipps

Weitere Shoppingideen für ein gemütliches Zuhause unter Home and Garden .

Mit den richtigen Ideen und Produkten kann man eine komfortable Lernatmosphäre sowohl in kleinen als auch in größeren Räumen schaffen.

Passende Organizer bringen zudem schnell Ordnung in die Unterlagen, in denen viele tolle Ideen auf ihre Umsetzung warten.

Im Folgenden findest Du Möbel und Deko-Elemente in Gold- und Naturtönen, die derzeit absolut im Trend sind, sowie einen praktischen Buchtipp, wie man sein Arbeitszimmer zur Wohlfühloase umgestalten kann und damit eine bessere und effektivere Lernumgebung schafft.

1. Tischlampe: Diese kleine Retro-Tischlampe gibt es in verschiedenen Farbtönen. Man kann sie direkt auf den Schreibtisch stellen.

Licht schafft eine positive Stimmung, die vor allem an dunkleren Tagen notwendig ist. Die Augen benötigen ausreichend Licht, um nicht müde zu werden. Diese stilvollen Leuchten bringen Helligkeit in den Raum und schaffen damit optimales Licht zum Lernen.

Beide Leuchten sind sehr edel. Sie schaffen ein freundliches Ambiente und lassen sich harmonisch in das Zuhause oder Büro integrieren.

Maße in Zentimeter:

2. Stehlampe: Die Stehlampe mit Stoffschirm gibt ein indirektes Licht. Es gibt sie in verschiedenen Farben, wobei die Goldfußvariante sehr elegant wirkt.

Man stelle sich vor, man betritt sein Homeoffice oder sein Lernzimmer und setzt sich an einen eleganten Schreibtisch in Steinoptik.

1. Schreibtisch: Diesen feinen Schreibtisch gibt es in zwei Ausführungen: in Travertin-Optik sowie in schwarzem Marmor. Beide Varianten sind sehr geschmackvoll.



Maße in Zentimeter: 120 breit, 60 tief, 75 hoch

120 breit, 60 tief, 75 hoch Maximal belastbar: 150 Kilogramm

150 Kilogramm Material: Holzfaserplatte (MDF) und Melaminfolie

Preis: knapp 600 Euro

knapp 600 Euro Aufbauservice optional: knapp 80 Euro

Schreibtisch Liam in Travertin-Optik

Der Schreibtisch wird platzsparend verpackt geliefert und ist nach der Montage sofort funktionsfähig.