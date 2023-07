Zu viel? Zu wenig? Mit der Tonkegel-Bewässerung gießt man genau richtig

Der Urlaub steht an - jetzt fehlt nur noch ein lieber Nachbar, der die Pflanzen gießt? Oder aber man greift auf die Tonkegel-Bewässerung zurück. Aber auch generell machen die Bewässerungskegel ein selteneres und bedarfsgerechteres Gießen möglich.

Diese versorgen die Wurzeln je nach Bedarf mit Wasser, denn die Erde zieht nur das, was sie braucht. Je trockener das Substrat ist, desto saugfähiger ist es. Sobald diese Saugspannung der Erde größer ist als die des porösen Kegels, gelangt Wasser durch ihn und sickert in die Erde.

Nach dem Urlaub wirst Du von trockenen Pflanzen empfangen? Oder musst Du nicht mal in den Urlaub fahren, um Pflanzen vertrocknen zu lassen? Vielleicht gießt Du Deine kleinen, grünen Freunde häufig aber auch zu viel. Mit Tonkegeln ist Schluss damit.

Für die bedarfsgerechteste Feuchtigkeitsregulierung sollte der Wasserspiegel des Vorrats etwas unter dem Kegel liegen. Ist der Wasserspiegel über dem Kegel, wird das Wasser schneller in die Erde geleitet als eventuell benötigt.

Die verschiedenen Produkte in diesem Artikel unterscheiden sich zum einen in der Ausstattung durch ein integriertes Wasserreservoir. Die folgenden Artikel haben einen solchen nicht. Ohne einen integrierten Wasserspeicher benötigen die Tonkegel einen anderen Wasservorrat, den sie erschöpfen können. Der Vorteil dabei ist, dass man selber entscheidet, wie groß dieser Vorrat ist.

Bei der Bewässerung über den Schlauch wird jedoch nicht mehr als etwa 80 bis 100 Milliliter in 24 Stunden in die Erde gesaugt. Sollte die Pflanze mehr benötigen, werden weitere Kegel gebraucht.

Ein kleiner Tonkegel ist über einen dünnen Saugschlauch mit dem Wasservorrat verbunden. Er wird in die Erde gesteckt und versorgt sie dann je nach Bedarf mit Wasser aus dem Reservoir. Dafür muss der Schlauch jedoch mit Wasser gefüllt und der Kegel getränkt sein.

Alternativ zu dem mit einem Schlauch verbundenen Wassertank gibt es eine weitere simple Methode. Für diese benötigt man einen Tonkegel mit Flaschenadapter sowie eine passende PET- oder Glasflasche.

Kleinere Modelle werden in die mit Wasser gefüllte Plastikflasche geschraubt, bevor sie in die Erde gesteckt werden. Vorher wird die Flasche jedoch mit Löchern versehen, sodass kein Unterdruck entsteht.

2-er-Set Tonkegel-Flaschenadapter für Plastikflaschen

Bei etwas größeren Modellen wird die PET- oder überwiegend Glasflasche in den Tonkegel hineingedreht.

4-er Set dekorativerer Tonkegel für PET- und Weinflaschen

4-er-Set Tonkegel zur Pflanzenbewässerung mit Weinflasche

4-er-Set Tonkegel Adapter zur tropffreien Pflanzenbewässerung



Zu bedenken ist, dass im Vergleich mit der Variante mit einem Schlauch durch das Eigengewicht mehr Wasser schneller in die Erde gelangt und in 24 Stunden bis zu maximal etwa 300 Milliliter an die Erde abgegeben werden.