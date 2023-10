Kuschelige, niedliche und praktische Wärmekissen für Groß und Klein

Weitere tolle Shoppingempfehlungen findest Du unter Home and Garden .

Wärmekissen gibt es dafür in den verschiedensten Größen, Designs und mit unterschiedlichen Funktionsweisen. Wichtig ist jedoch bei allen, die Herstellerangaben zur Nutzung zu beachten.

Noch besser als diese sind jedoch Wärmekissen. Diese sind in der Regel nicht nur gemütlicher, sondern auch sicherer. Bei ihnen besteht nämlich keine Gefahr, dass kochend heißes Wasser austritt und für Verbrühungen sorgt.

Der Vorteil ist, dass sie weder an Kabel gebunden sind noch heißes Wasser benötigen und daher absolut sicher sind.

Wärmekissen sind in der Regel mit wärmespeichernden Kernen und Körnern gefüllt. Diese Kissen werden in der Mikrowelle oder dem Ofen aufgewärmt und halten die Wärme einige Zeit.

Ein Wärme- beziehungsweise Kühlkissen speziell für Babys und kleine Kinder ist das Traubenkernkissen von Zewi . Dabei handelt es sich um ein rundes Kissen mit Baumwollbezug mit süßen Motiven, der sich bei bis zu 40 Grad waschen lässt. In der Mikrowelle oder im Ofen kann es leicht erwärmt werden, um das Kind bei Koliken zu beruhigen.

Weitere häufig genutzten Füllungen sind beispielsweise Hirse, Dinkel, Leinsamen oder Traubenkerne. Insbesondere letztere werden häufig für Wärmekissen für Babys und kleine Kinder verwendet. Sie sind klein, schmiegen sich sanft an und machen das Kissen weicher. Zudem machen sie auch weniger Geräusche.

Die Warmies sind zudem auch länglich, an einen Schal erinnernd erhältlich.

Diese Wärmekissen-Tiere sind in so gut wie allen Tieren, die man sich vorstellen kann, erhältlich - von klassischen Hunden, Katzen und Bären über Einhörner, Drachen und Dinosaurier bis hin zu Erdmännchen, Rochen, Giraffen und Wombats.

Besonders kuschelige Wärmekissen für kleine und große Kinder sind die in Form von Kuscheltieren. Die Wärmestofftiere von Warmies sind mit Hirsekorn und Lavendel gefüllt, wärmen angenehm und verströmen zudem einen leichten, beruhigenden Duft von Lavendel.

Praktisch sind auch elektrische Wärmekissen, auch Heizkissen genannt. Diese sind ebenfalls in verschiedenen Ausführungen erhältlich - ob mit Akku oder Netzteil, klein oder groß, mit verschiedenen Temperaturstufen oder ohne. Durch Überhitzungsschutz und Abschaltautomatik sind sie sehr sicher und können sorg- und bedenkenlos bei Kälte, Schmerzen oder Verspannungen angewendet werden.

Bei dem Heizkissen Jerry von Sonnenkönig handelt es sich dagegen um ein Wärmekissen mit Akku. In nur 10 bis 15 Minuten heizt es sich auf und hält Dich bis zu sechs Stunden lang warm - egal wo Du bist. Das kabellose Heizkissen ist praktisch, sicher und sehr komfortabel.

Bei dem HP 622 von Medisana handelt es sich um ein elektrisches Schultern- und Nacken-Heizkissen. Dank der ergonomischen Form sitzt es optimal und verteilt Wärme, einstellbar auf sechs Temperaturstufen, an die richtigen Stellen. Einmal abgekühlt und vom Kabel getrennt, kann das Wärmekissen bei bis zu 40 Grad gewaschen werden.

Auch bei Menstruationsbeschwerden sowie Bauchkrämpfen und Schmerzen im unteren Rücken kann Wärme für wohltuende Erleichterung sorgen. Für eine einfache Handhabung gibt es Wärmekissen mit Gurt oder auch Wärmegürtel.

Das Wärmekissen zum Umbinden von Maximex kann nach kurzer Zeit in der Mikrowelle beziehungsweise im Gefrierfach bei Schmerzen verwendet und um den Körper gebunden werden. Durch die Steppung der Füllung passt es sich perfekt an den Körper an. Auch der weiche Samtstoff sorgt für idealen Tragekomfort.



Wärmekissen zum Umbinden

Der anschmiegsame Wärmegürtel HK72 von Beurer wird auf oder unter der Kleidung getragen, um den Bauch oder unteren Rücken zu wärmen. Bis zu 90 Minuten lang wärmt der Gürtel auf einer der vier Temperaturstufen, bevor er sich automatisch ausschaltet. Der Akku ermöglicht jedoch eine Laufzeit von bis zu vier Stunden. Nimmt man diesen aus dem Gürtel, kann man das Wärmekissen bei 30 Grad in der Waschmaschine waschen lassen.

Komfortabler Wärmegürtel mit Akku