Sichere Dir günstige Sportkleidung zum Superdeal

Du bist eine Läuferin und der Herbst klopft bald wieder an die Tür? Wie wäre es dann mit einem neuen Longsleeve-Laufshirt für kältere Tage - z. B. von Mizuno?

Das Langarm-Laufshirt "Dry Aeroflow" hat eine taillierte Passform und einen Rundhalsausschnitt mit 1/4-Reißverschluss und Kinnschutz. Es besteht aus 100 Prozent Polyester, ist schnell trocknend und atmungsaktiv. Das Laufshirt ist in Apricot und in Schwarz verfügbar.

Damen-Laufshirt in Apricot

Der Damenhoodie "Toma" von ellesse erscheint im angesagten Cropped-Style. Das Material besteht zu 80 Prozent aus Baumwolle und zu 20 Prozent aus Polyester. Produziert wurde der Hoodie in Zusammenarbeit mit der "Better Cotton Initiative" zur Verbesserung des weltweiten Baumwollanbaus.

Das Markenlogo ist in bunten Buchstaben auf der Vorderseite aufgedruckt, sowie am linken Armabschluss angebracht. Am Hoodie befindet sich ein Stehkragen mit 1/4-Reißverschluss. Die Kapuze hat einen Kordelzug mit Stopper. Der Hoodie ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Moderner Damenhoodie im Cropped-Style