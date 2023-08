Abzocke an der Zapfsäule? Erneut starker Preisanstieg beim Sprit - Kritik vom ADAC

München - Erneut ist Sprit in Deutschland deutlich teurer geworden! Der ADAC kritisiert den aktuellen Preisanstieg als "nicht gerechtfertigt" und gibt Tipps zum Sparen an der Zapfsäule.

Ein weiterer Grund für den Preisanstieg ist der schwächelnde Eurokurs. Außerdem sorgt derzeit der starke Reiseverkehr für eine höhere Nachfrage, was die Preise ebenfalls in die Höhe schnellen lässt.

Der ADAC rät Autofahrern, in den Abendstunden zu tanken. Die günstigste Zeit ist den Experten zufolge zwischen 20 und 22 Uhr. Aber auch zwischen 18 und 19 Uhr seien die Preise besonders niedrig. Wer in die Morgenstunden tankt, muss dem ADAC zufolge am tiefsten in die Tasche greifen.

Außerdem sollten Autofahrer Preise vergleichen, bevor sie sich für eine Tankstelle entscheiden. Die Spritpreise unterscheiden sich oftmals binnen weniger Fahrminuten erheblich. Dafür können beispielsweise Apps genutzt werden, die die Preise an den über 14.000 Tankstellen in Deutschland vergleichen.

Der ADAC biete auf seiner offiziellen Webseite Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise.