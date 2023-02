Oldtimer-Liebhaber aufgepasst: Größte Messe für Fahrkultur startet heute!

Stuttgart - Ein Traum für alle Auto -Fans! Am Donnerstag startet die weltweit größte Messe für Liebhaber von automobilen Legenden aus vergangenen Zeiten .

Am Donnerstag startet die Oldtimer-Messe in Stuttgart. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Die "RETRO CLASSICS" in Stuttgart hat auch in diesem Jahr wieder eine Vielfalt an Oldtimern aus allen Epochen der Automobilgeschichte zu bieten.

Zusätzlich können sich Besucher auf ein rasantes Rahmenprogramm, den großen Teilemarkt sowie Sonderschauen im extravaganten Ambiente freuen.

Die Raritäten können vom 23. bis 26. Februar von 9 bis 18 Uhr auf dem Messegelände in Stuttgart begutachtet werden. Am feierlichen Eröffnungstag wird eine "Retro Night" veranstaltet, die bis Mitternacht besuchbar ist.

Tickets können online sowie vor Ort erworben werden. Für Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung sowie Kinder bis 15 Jahren kostet die Tageskarte 17 Euro.

Es besteht auch die Möglichkeit auf eine Familienkarte (44 Euro), Dauerkarte (60 Euro) oder Gruppenticket (17 Euro). Beim Online-Erwerb kommt es zu einem Erlass von jeweils zwei Euro.