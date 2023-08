Porsche entfernt religiöses Wahrzeichen in Werbefilm: Es hagelt Kritik!

In Zukunft wolle das Unternehmen behutsamer mit der Darstellung kultureller und religiöser Symbole umgehen.

Der Autobauer entschuldigte sich nun in einer öffentlichen Stellungnahme. Es sollten keine religiösen Gefühle verletzt werden, die Staue sei aus rein ästhetischen Gründen entfernt worden.

Grund für die Aufregung ist ein Ausschnitt im neuen Werbevideo des Modells 911 S/T. Darauf zu sehen ist die weltberühmte "Ponte de 25 Abril" (Brücke des 25. April) in Lissabon. Doch viel interessanter ist, was sich dahinter abspielt.

Die Statue wurde in der neuen Version des Films wieder eingefügt. "In einer zuvor hochgeladenen Version des 911 S/T-Startfilms wurde ein Wahrzeichen entfernt. Dies war ein Fehler und wir entschuldigen uns", schreibt der Konzern in den Kommentaren.