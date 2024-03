Behörden bestätigen: Vulkangruppe für Tesla-Anschlag verantwortlich und seit Jahren aktiv!

Die Polizei ermittelt wegen des Anschlags auf die Tesla-Autofabrik bei Berlin. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa, dpa/Patrick Pleul (Bildmontage)

Das bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage, nach dem die "Welt am Sonntag" am Samstag darüber berichtet hatte.

So habe es Brandanschläge auf Kabelschächte, Sendemasten oder Stromversorgungsleitungen gegeben.

Die Anschläge hätten teilweise erhebliche Schäden verursacht, unter anderem Stromunterbrechungen, Funknetz-Ausfälle und Beeinträchtigungen im öffentlichen Nahverkehr.

Bisher unbekannte Täter hatten unlängst auf einem Feld im Osten von Brandenburg Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt. Dieser ist Teil der Stromversorgung der Autofabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin ist. Die Produktion stand deshalb mehrere Tage still.

Die linksextreme Vulkangruppe erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich.