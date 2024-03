05.03.2024 09:29 2.020 Stromausfall durch Brandanschlag? Umweltschützer legen Tesla in Grünheide lahm!

Ein brennender Strommast in Goßen-Neu Zittau in der Region nahe der Tesla-Gigafactory hat am Dienstag für einen größeren Stromausfall gesorgt.

Grünheide - Ein brennender Strommast in Goßen-Neu Zittau (Landkreis Märkisch Oderland) in der Region nahe der Tesla-Gigafactory hat am Dienstag für einen größeren Stromausfall gesorgt. Bei Tesla geht aufgrund eines Stromausfalls derzeit nichts. © Patrick Pleul/dpa Wie die Polizei am Morgen mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr zu dem Brand gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Durch das Feuer ist der Strom nach Angaben eines Sprechers im Umkreis ausgefallen. Auch das Tesla-Werk ist davon betroffen, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur inzwischen bestätigte. Der E-Auto-Riese ist komplett lahmgelegt. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach dem Stromausfall still. Zudem sei die Fabrik in Grünheide bei Berlin evakuiert worden. Tesla Gigafabrik soll erweitert werden: Klima-Aktivisten besetzen Tesla-Wald! Nach Rücksprache mit dem Stromanbieter Edis gehe Tesla nicht von einem schnellen Wiederanlaufen der Produktion aus. Der Bild zufolge sollen protestierende Umweltschützer einen Bombenalarm ausgelöst haben. Diese hatten sich vergangene Woche im Tesla-Wald einquartiert, um gegen die geplante Werkserweiterung zu protestieren. Bombenexperten müssen zunächst die Brandstelle für sicher erklären. Die Untersuchung könne aber noch dauern. Polizei ermittelt in alle Richtungen Auch zur Brandursache machte die Polizei vorerst keine Angaben. Der Sprecher der Polizei, Roland Kamenz, sagte, der Strommast solle sich frei stehend auf einem Feld befinden. Am Morgen sei nach der Alarmierung wegen des Brandes auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Zur möglichen Ursache sagte der Sprecher bislang: "Wir ermitteln in alle Richtungen." Originalmeldung, 5. März 2024, 8.45 Uhr, zuletzt aktualisiert 9.29 Uhr.

Titelfoto: Patrick Pleul/dpa