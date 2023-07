Acht Monate altes Baby alleine im Zug unterwegs: Mutter bleibt auf Bahnsteig zurück

Elmshorn/Itzehoe – Schockmoment für eine junge Mutter! Eine 29-Jährige hat am heutigen Mittwochnachmittag zunächst ihr acht Monate altes Kind in einem Kinderwagen in einen Regionalexpress nach Sylt gehoben und wollte dann noch ihr Fahrrad holen, als der Zug schon mit ihrem Baby an Bord an ihr vorbeifuhr.