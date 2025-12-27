Familie ausgelöscht: Deutscher (19) wegen Verdacht auf dreifachen Mord in Lissabon gefasst

Portugal/Kap Verde - Ein 19-jähriger Deutscher, der auf den Kapverden drei Familienmitglieder ermordet haben soll, ist in einem Hotel in Lissabon gefasst worden.

Kap Verde, oder Cabo Verde, ist ein Staat auf einer vulkanischen Inselgruppe vor der Nordwestküste Afrikas. © ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP Foto von ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / POOL / AFP

Wie die portugiesische Polizei mitteilte, lag gegen den jungen Mann ein Europäischer Haftbefehl vor, der am Donnerstag in Lissabon vollstreckt wurde.

Der Deutsche steht nach Angaben der Polizei im Verdacht, seinen Vater, dessen Frau und deren Tochter erstochen zu haben.

Die genauen Umstände der Tat, die sich in der Nacht zum Dienstag auf der Insel São Vicente ereignet hatte, sind den Angaben zufolge noch unklar. Der 19-Jährige verließ die Kapverden demnach noch am Dienstag und reiste nach Portugal.

Nach einer Benachrichtigung der deutschen Behörden sei umgehend ein Europäischer Haftbefehl ausgestellt worden, erklärte die portugiesische Polizei.