03.03.2023 09:59 Achtjähriger sammelt Spenden für Kellner in Not: So irre viele Geld kam zusammen

Was für eine herzerwärmende Aktion: Ein Achtjähriger sammelte für einen Kellner in Not mehr als 40.000 Dollar, um ihm und seiner Familie zu helfen!

Von Emma Räuschel

Vimy Ridge (Arkansas) - Was für eine herzerwärmende Aktion: Ein Achtjähriger sammelte für einen Kellner in Not mehr als 40.000 Dollar, um ihm und seiner Familie aus einer Notsituation zu helfen! Kayzen Hunter (8, r.) geht in dem Restaurant, in dem Devote Gardner kellnert, regelmäßig mit seiner Familie frühstücken. © Screenshot/GoFundMe/Help Devonte get a family car Kayzen Hunter (8) aus dem US-Bundesstaat Arkansas freundete sich vor einem Jahr mit dem Gastro-Mitarbeiter Devonte Gardner an. Als sein Freund herbe Schicksalsschläge einstecken musste, konnte der einfühlsame Junge ihn nicht allein im Regen stehen lassen. Denn innerhalb eines kurzen Zeitraums ging erst Gardners Familienauto kaputt und dann wurde in der Wohnung, in der er mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern lebte, auch noch schwarzer Schimmel gefunden. Deshalb musste die vierköpfige Familie in ein Motel ziehen. Seitdem lief der zweifache Vater jeden Tag auf die Arbeit und sparte jeden Penny, um seine Familie aus dieser Situation herauszuholen. Mit dem ursprünglichen Ziel von 5000 Dollar erstellte die Familie des Achtjährigen eine Crowd-Funding-Seite. Durch das Geld sollte es Gardner ermöglicht werden, sich ein neues Auto zu kaufen. Allerdings übertraf die selbstlose Aktion jegliches Ziel. Es gelang dem kleinen Kayzen rund 46.000 Dollar (umgerechnet knapp 43.300 Euro) für seinen Freund zu sammeln! Achtjähriger Kayzen Hunter sammelt für einen befreundeten Kellner zigtausende Dollar Devonte Gardner arbeitet als Kellner in einem Restaurant der Kette "Waffel House". (Symbolbild) © 123rf/mkopka Der Waffel-House-Kellner brach vor Freude fast in Tränen aus, denn das Geld veränderte sein Leben, wie das "People"-Magazine berichtet. Für den kleinen Jungen ist Gardner einer der freundlichsten Menschen, die er kennt. Denn der Kellner begrüße die Familie und den achtjährigen immer mit dem "breitesten Lächeln". Diese Höflichkeit zahlt sich nun aus. "All mein Trinkgeld und alles, was ich bekomme, geht direkt an meine Kinder. Ich bezahle das Zimmer, zahle 60 Dollar pro Tag, und es frisst meine Finanzen auf", zitiert People Gardener. Kayzen möchte nichts im Gegenzug für sein Engagement haben. Ganz bescheiden erhofft er sich nur, dass sich andere an ihm ein Beispiel nehmen.

Titelfoto: Screenshot/GoFundMe/Help Devonte get a family car