Alligator verirrt sich auf Baustelle, was dann passiert, sorgt für erstaunte Gesichter

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Ein schuppiger Unruhestifter löste vor wenigen Tagen in den USA einen Polizeieinsatz aus.

Von Jennifer Schneider

Fulshear (Texas/USA) - Ein schuppiger Unruhestifter löste vor wenigen Tagen im texanischen Fulshear einen Polizeieinsatz aus. Der Grund: Ein kleines Krokodil hatte sich auf eine Baustelle verirrt und sorgte dort für Aufsehen.

Am Dienstag entdeckten Bauarbeiter in Texas einen kleinen Alligator und kontaktierten sofort die örtlichen Behörden.
Am Dienstag entdeckten Bauarbeiter in Texas einen kleinen Alligator und kontaktierten sofort die örtlichen Behörden.  © Fotomontage/Fulshear Police

"Wegen der Bauarbeiten am Westpark Tollway bog ein junger Alligator offenbar falsch ab und strandete schließlich im Baustellenbereich", berichtete das "Fulshear Police Department" auf Facebook.

Im Zuge der außergewöhnlichen Entdeckung behielten die zuständigen Arbeiter den "verwirrten 'Ermittler' im Auge und sorgten für seine Sicherheit, bis Hilfe eintraf". Die Mannschaft verhinderte, dass der Alligator in Gefahr geriet oder etwa den Baustellenbetrieb störte.

Wenige Minuten nach dem Fund des Tieres traf Polizeileutnant Henry am Ort des Geschehens ein. "[Er] nahm den kleinen Reisenden ohne Zwischenfall in Gewahrsam und brachte ihn sicher zu einem nahe gelegenen See zurück."

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Aufnahmen des Einsatzes zeigten den erfahrenen Polizisten mit einem Tierfänger - nur so konnte der kleine Alligator behutsam in die freie Natur entlassen werden.

Facebook-User zeigen sich vom Rettungseinsatz begeistert

Behutsam brachte Polizeileutnant Henry den verwirrten kleinen Kerl wieder zurück in seine gewohnte Umgebung.
Behutsam brachte Polizeileutnant Henry den verwirrten kleinen Kerl wieder zurück in seine gewohnte Umgebung.  © Fotomontage/Fulshear Police

Der spektakuläre Beitrag auf Social Media sorgte nicht nur bei den Bauarbeitern für erstaunte Gesichter - auch einige Plattform-Nutzer konnten ihren Augen kaum trauen.

Neben zahlreichem Lob erhielt der ortsansässige Polizeileutnant Henry viele Kommentare für seinen lässigen und zugleich vorsichtigen Umgang mit dem schuppigen Vierbeiner.

"Er lässt das so einfach aussehen", schwärmte ein Facebook-User, während sich eine andere Nutzerin der Plattform bei dem Polizisten für den regionalen Tierschutz bedankte.

Titelfoto: Fotomontage/Fulshear Police

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