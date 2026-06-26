Alligator verirrt sich auf Baustelle, was dann passiert, sorgt für erstaunte Gesichter

Fulshear (Texas/USA) - Ein schuppiger Unruhestifter löste vor wenigen Tagen im texanischen Fulshear einen Polizeieinsatz aus. Der Grund: Ein kleines Krokodil hatte sich auf eine Baustelle verirrt und sorgte dort für Aufsehen.

Am Dienstag entdeckten Bauarbeiter in Texas einen kleinen Alligator und kontaktierten sofort die örtlichen Behörden. © Fotomontage/Fulshear Police

"Wegen der Bauarbeiten am Westpark Tollway bog ein junger Alligator offenbar falsch ab und strandete schließlich im Baustellenbereich", berichtete das "Fulshear Police Department" auf Facebook.

Im Zuge der außergewöhnlichen Entdeckung behielten die zuständigen Arbeiter den "verwirrten 'Ermittler' im Auge und sorgten für seine Sicherheit, bis Hilfe eintraf". Die Mannschaft verhinderte, dass der Alligator in Gefahr geriet oder etwa den Baustellenbetrieb störte.

Wenige Minuten nach dem Fund des Tieres traf Polizeileutnant Henry am Ort des Geschehens ein. "[Er] nahm den kleinen Reisenden ohne Zwischenfall in Gewahrsam und brachte ihn sicher zu einem nahe gelegenen See zurück."

Aufnahmen des Einsatzes zeigten den erfahrenen Polizisten mit einem Tierfänger - nur so konnte der kleine Alligator behutsam in die freie Natur entlassen werden.