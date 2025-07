Tödlicher Jetski-Unfall wirft Fragen auf: Mitch (†15) tot - Liam (14) verliert Arm

Die beiden Jungen waren gemeinsam auf einem Jetski unterwegs. Die Polizei vermutet, dass Liam (14) nur überlebt hat, weil sie eine Rettungsweste trugen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Laut einem Bericht des australischen Nachrichtensenders "ABC News" ereignete sich der tragische Unfall am gestrigen Dienstagabend gegen 18 Uhr (Ortszeit) auf dem Georges River, in der Nähe der Millionenmetropole Sydney.

Ersten Aussagen der örtlichen Polizei zufolge fuhren Mitch (†15) und Liam (14) auf demselben Jetski den Fluss entlang, als sie plötzlich unterhalb der Tom Uglys Brücke auf ein "Hindernis" trafen. Durch den Aufprall wurden beide von ihrem Gefährt geschleudert und der 15-Jährige verlor sofort das Bewusstsein.

Sein jüngerer Freund Liam schaffte es, um Hilfe zu rufen, welche glücklicherweise auch kurz darauf eintraf. So waren zufälligerweise ein Polizist und ein Notarzt in der Nähe, welche ohne zu zögern ins Wasser sprangen und die beiden Jungen herauszogen.

"Als wir zu ihm (dem 14-Jährigen, Anm. d. Red.) kamen, war er halb bei Bewusstsein und hatte eine offensichtliche, traumatische Verletzung am Arm, ohne, dass es zu einer aktiven Blutung kam", erklärte der Notarzt in einem Interview. Die Verletzungen am Arm des Jungen waren so schwerwiegend, dass er während einer Not-OP im Krankenhaus amputiert werden musste - der 14-Jährige befindet sich aber glücklicherweise wieder in einem stabilen Zustand.

Der Ältere von beiden konnte jedoch trotz der sofortigen Wiederbelebungsmaßnahmen nicht wieder reanimiert werden und verstarb noch an Ort und Stelle.