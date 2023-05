Beim Baseball: Schiedsrichter bewahrt Kind vor schlimmen Schäden

Jacksonville - Aidan Wiles, der Schiedsrichter eines Jugend-Baseballspiels in Jacksonville (Florida, USA ), bewahrte am Sonntag (14. Mai) einen jungen Fänger vor schlimmen Folgen: Ein Video zeigt, wie der Unparteiische das sichtlich überforderte Kind beherzt aus einem Wirbelsturm herauszog!

Der Wirbelsturm fegte mitten über das Baseball-Spielfeld und kreiste um den Jungen. © Fotomontage: 123RF/Stuart Monk//dpa/Patrick Pleul

Laut News4JAX wurde der siebenjährige Zoya Bauer von einem Staubteufel erfasst, während er sich auf das Baseballspiel seiner Ponte Vedra Sharks gegen die Athletic Association Indians konzentrierte.

Für den Nachwuchssportler war das Wetter-Ereignis eine äußerst "gruselige" Erfahrung: "Ich konnte nicht so viel atmen", sagte Zoya entsetzt.

"Also hielt ich den Atem an und hatte das Gefühl, ich könnte den Boden nicht berühren. Also habe ich mich ein wenig reingesteigert."

Glücklicherweise konnte der umsichtige Schiri Wiles noch rechtzeitig eingreifen und den Baseball-begeisterten Jungen aus der Gefahrenzone ziehen.

Viel Wirbel um nichts?

Zoya ließ sich jedenfalls nicht davon abbringen weiterzuspielen, sein Vater übergoss ihn, als sich der Sturm legte, mit etwas Wasser und es ging prompt zurück auf den "Diamond".