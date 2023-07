Blackout im Ferienparadies: Urlaubsinsel ohne Strom

Dank Hilfsmotoren konnte der Betrieb in den Einrichtungen aufrechterhalten werden.

Inselratspräsident Casimiro Curbelo wies in einem Interview auf die veraltete Technik des Kraftwerks hin und sagte weitere Stromausfälle voraus, sollte die Anlage nicht überholt werden.

Ursache für den Blackout war laut Nachrichtenportal rtve ein Feuer, das in einem Anlagenraum des Kraftwerks El Palmar nahe der Inselhauptstadt San Sebastián de la Gomera ausbrach. Die genaue Ursache des Brandes werde aktuell noch untersucht.

Plötzlich war es dunkel. Auf der Kanaren-Insel La Gomera ist in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags der Strom ausgefallen.

Weil die lokalen Stromnetze auf den Kanaren ihre Eigenarten haben und Kraftwerke nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, könnten Stromausfälle zur Regelmäßigkeit werden. (Symbolbild) © 123RF/lumppini

Mitarbeiter des Stromunternehmens Endesa haben an diesem Montag 14 mobile Stromaggregate auf der Insel verteilt und in Betrieb genommen. Dadurch sei gut ein Drittel der rund 15.000 Stromkunden wieder an das Netz angeschlossen.



Am späten Montag solle zudem ein Sechs-Megawatt-Minikraftwerk auf La Gomera eintreffen, das voraussichtlich 24 Stunden nach dem Empfang von der Nachbarinsel La Palma aus in Betrieb genommen werden könnte.

Alle Kanarischen Inseln sind isolierte Stromnetze, mit Ausnahme von Lanzarote und Fuerteventura, die miteinander verbunden sind.

Das Risiko eigenständiger Netze: Wenn auf einer der Inseln eine Störung auftritt, kann sie nicht von einer anderen Insel versorgt werden.