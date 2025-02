Blitzeinschlag bei Fußball-Turnier: Vier Frauen sterben

Cajibio (Kolumbien) - In einer kolumbianischen Gemeinde verstarben am Sonntagnachmittag mindestens vier Personen während des Finales eines Fußballturniers .

Bei dem Blitzeinschlag verstarben vier Frauen, zwei weitere wurden verletzt. (Symbolbild) © 123rf/ferdel99

Während das Match im ländlichen Bezirk Casas Bajas in vollem Gange war, zog ein Gewitter auf, das tragische Folgen mit sich brachte.

Diana Carolina Cabanillas, Bürgermeisterin des Orte, berichtete gegenüber El Tiempo, dass die Menschen Schutz vor dem Sturm suchten.

Auch eine Sprecherin der lokalen Regierung, Lesly Valencia, äußerte sich zu dem erschütternden Ereignis: "Sobald wir von dem Vorfall erfahren haben, haben wir entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu bewältigen."

So seien einige in eine kleine Hütte gegangen, andere Personen hatten sich dagegen unter einem Baum versammelt, als dort der Blitz einschlug. Der heftige Blitzeinschlag kostete vier Fußballspielerinnen das Leben. Zwei weitere Frauen wurden mit schweren Brandverletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert.