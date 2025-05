Touristin (18) droht lange Haftstrafe: Jetzt kommen schockierende Details ans Licht

Tiflis (Georgien) - Eine 18-jährige Rucksacktouristin wurde in Georgien festgenommen - ihr droht eine lange Haftstrafe . Jetzt kamen erschreckende neue Details ans Licht!

Nach ihrer Verhaftung galt Bella zunächst als vermisst. Freunde und Familie bangten tagelang, bis schließlich die schockierende Wahrheit ans Licht kam: Die Britin sitzt in Untersuchungshaft - und das ohne Kontakt zur Außenwelt.

In ihrem Gepäck fanden die Beamten zwölf Kilo Cannabis und zwei Kilo Haschisch. Der Wert der Drogen betrug circa 200.000 Pfund (rund 237.355 Euro). Jetzt drohen der jungen Frau im Falle einer Verurteilung mindestens 20 Jahre Haft.

Wie Daily Mail berichtet, wurde Bella May Culley Anfang der Woche am Flughafen der georgischen Hauptstadt Tiflis verhaftet.

Laut ihrem Anwalt ist Bella deprimiert, verwirrt und verängstigt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/xxbellamay

Der Anwalt der 18-Jährigen gab an, dass Bella sich in einem erschütternden Zustand befinde: "Deprimiert, verwirrt und verängstigt", so seine Aussage.

Bei einer ersten Anhörung vor Gericht soll die junge Frau überraschend erklärt haben, schwanger zu sein und machte von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Ob an der Baby-Behauptung etwas dran ist, soll nun eine medizinische Untersuchung klären.

Bis zum 1. Juli bleibt die 18-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Währenddessen versuchen Vater und Tante verzweifelt, über die britische Botschaft Unterstützung zu erhalten und die Situation zu klären, bevor Bella möglicherweise in das Frauengefängnis verlegt wird. Dieses gilt als überfüllt, veraltet und unhygienisch.

Bisher ist unklar, wieso die junge Frau, die zuletzt mit strahlendem Lächeln auf Urlaubsfotos in Thailand zu sehen war, plötzlich in das 6000 Kilometer entfernte Georgien reiste und wie sie in eine solch dramatische Situation geraten konnte.