Mit 14 Kilogramm Drogen erwischt: Sechsjähriger schmuggelt im Kinderkoffer

Mauritius - Ein sechs Jahre alter britischer Junge wurde auf Mauritius festgenommen, nachdem in seinem Gepäck Drogen im Wert von 1,6 Millionen Pfund (rund 1,85 Millionen Euro) gefunden wurden.

Alle Verdächtigen wurden noch am Flughafen festgenommen und sitzen seither in Untersuchungshaft. Den Beschuldigten drohen bis zu 30 Jahre Haft .

Das Kind reiste gemeinsam mit seiner Mutter und sechs weiteren Erwachsenen im Alter von 21 bis 38 Jahren, als die Gruppe am Flughafen Sir Seewoosagur Ramgoolam gestoppt wurde.

Wie The Sun berichtet, entdeckten Zollbeamte im Koffer des sechsjährigen Jungen satte 14 Kilogramm Cannabis.

Am Mittwoch konnte der Kleine, nachdem er von seinem Vater auf der Insel abgeholt wurde, zurück nach Großbritannien reisen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Junge keine Ahnung, was sich in seinem Gepäck befand.

Bella May Culley (18, l.) und Charlotte May Lee (21) sitzen seit ihrer Festnahme in Gefängnissen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/xxbellamay, Screenshot/Instagram/charlottemaylee

In den vergangenen Monaten wurden mehrfach britische Staatsbürger wegen Drogendelikten im Ausland festgenommen.

Darunter die ehemalige Flugbegleiterin Charlotte Lee (21), die im Mai in Sri Lanka mit einer großen Menge Cannabis verhaftet wurde, sowie die erst 18-jährige Bella May Culley, die in Georgien beim mutmaßlichen Schmuggel der Droge aufgegriffen wurde.