Brüder wachen nach Party im Polizeiauto auf - Jetzt dürfen sie das Land nicht mehr verlassen

Dubai - Der ehemalige Pilot Joseph Lopez und sein Bruder Joshua Lopez sitzen seit fast zwei Monaten in Dubai fest und müssen mit einer mehrjährigen Haftstrafe rechnen, nachdem sie angeblich unter Drogen gesetzt wurden und in einem Polizeiauto aufgewacht sind.

Joseph Lopez und sein Bruder Joshua Lopez dürfen Dubai nicht verlassen. © Detained in Dubai

Der heutige Influencer reiste vor etwa zwei Monaten mit seinem Bruder nach Dubai, um dort Content zu produzieren.

Während einer Taxifahrt fragte der Fahrer, ob sie nicht zu einer "exklusiven Afterparty" in einem nahegelegenen Hotel kommen wollen. Beide stimmten sofort zu und wurden in den VIP-Bereich des Hotels gebracht, berichtet die New York Post.



Die Brüder wollten die Party gerade verlassen, als sie von einem Mann angesprochen wurden, der sie zu einer Yachtparty einlud.

Zuerst lehnten sie ab, weil sie kein Geld mehr für den Abend ausgeben wollten, aber der Mann bestand darauf und entgegnete, dass sie sich "keine Sorgen um das Geld machen sollten".

Auf dem Schiff angekommen, bekamen die Brüder jedoch Getränke vom Personal, das später umgerechnet circa 2500 Euro dafür verlangte. Nach einem weiteren Drink konnten sie sich an nichts mehr erinnern.