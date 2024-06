Brutal! Mann schlägt dänische Ministerpräsidentin auf offener Straße

Kopenhagen - Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen (46) ist in der Kopenhagener Innenstadt von einem Mann geschlagen worden. Die Tat ereignete sich am gestrigen Freitagabend, wie das Büro der Sozialdemokratin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Wie in anderen EU-Ländern auch läuft in Dänemark der Wahlkampf für die Europawahl am 9. Juni. Frederiksen unterstützte in den vergangenen Tagen die Kampagne der sozialdemokratischen Spitzenkandidatin Christel Schaldemose (56), so auch am Freitag.

In der jüngeren Vergangenheit wurden mehrere Politiker in Europa auf offener Straße angegriffen. Besonders große Aufmerksamkeit erregte die Attacke auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico (59), der am 15. Mai von einem Regierungsgegner mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt wurde.

Auch in Deutschland gab es mehrere Angriffe auf Politikerinnen und Politiker. So wurde in Dresden der SPD-Wahlkämpfer Matthias Ecke (41) krankenhausreif geschlagen und zuletzt ein Kommunalpolitiker der AfD in Mannheim bei der Verfolgung eines Wahlplakate-Diebes mit einem Messer verletzt.