Capybara-Invasion in Buenos Aires: So reagieren die Bewohner

Die Capybaras fühlen sich inzwischen heimisch und grasen auf Verkehrsinseln oder dösen auf Volleyballfeldern. © Magalia Cervantes / AFP

Während die einen die niedlichen Capybaras lieben, entwickeln sich diese für die Bewohner eines wohlhabenden Vororts von Buenos Aires zunehmend zur Plage.

Seit der Corona-Pandemie haben die "Capinchos", wie sie in Argentinien genannt werden, die umzäunte Wohnanlage Nordelta im Norden erobert, berichtet die New York Times.

Die einheimischen Tiere haben das gepflegte Viertel mit seinen grünen Wiesen, dem frischem Wasser und ohne natürliche Feinde für sich entdeckt. Die Capybaras, die sich in ihrer neuen Heimat sichtlich wohlfühlen, haben sich in ihrer Zahl in den vergangenen zwei Jahren fast verdreifacht – mittlerweile sind es fast 1000 Tiere.

Obwohl die Wasserschweine grundsätzlich ungefährlich sind, bringt das Zusammenleben mit ihnen einige Herausforderungen mit sich. Sie verursachen Verkehrsunfälle, fressen die Gärten kahl und vereinzelt attackierten sie kleine Hunde.

Deswegen wollen die Einwohner der Wohnanlage nun gegen die Wildtiere vorgehen und sie sterilisieren lassen.